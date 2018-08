Le président d'un bureau de vote tué par balles

Le président d'un bureau de vote encadrant la tenue du 2e tour de l'élection présidentielle au Mali a été tué dimanche par des hommes armés. L'agression s'est produite au sud-ouest de Tombouctou, dans le nord du pays, selon des sources sécuritaires et un élu local.

