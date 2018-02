Le président d'Amnesty n'est finalement pas libéré

Un tribunal d'Istanbul est revenu jeudi sur sa décision, prise la veille, de remettre en liberté conditionnelle le président d'Amnesty international en Turquie, jugé pour appartenance à une «organisation terroriste» et détenu depuis juin 2017, a annoncé l'ONG.

«Le tribunal d'Istanbul a maintenant annulé sa propre décision de libération prise hier. Taner restera en détention préventive», a tweeté Andrew Gardner, chercheur spécialiste de la Turquie à Amnesty.

The Istanbul trial court has now overturned its own release verdict it made yesterday. Taner will stay in pre-trial detention. What (or who) made them do it? This is devastating for Taner’s family and a disgrace to justice.

.@abdulhamitgul - yesterday, the court ordered the release of Taner K?l?ç after 8 months in jail, but he was rearrested while his family waited excitedly for him to walk out of jail and into their arms. This is unjust and cruel. #FreeTaner now. pic.twitter.com/TphFBxFz3r