Le président Bouteflika démissionne

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika se retire. Il a informé le Conseil constitutionnel de sa démission «à compter d'aujourd'hui» mardi, ont annoncé les médias officiels algériens. Peu avant, l'armée avait demandé une mise à l'écart immédiate.

Abdelaziz Bouteflika «a avisé officiellement le Conseil constitutionnel de la fin de son mandat de président de la République» à partir «d'aujourd'hui», mardi, indique un bandeau déroulant à la télévision nationale, quelques heures après la remise en cause par l'armée algérienne de l'autorité de la présidence.

Revoir notre vidéo du 27 mars 2019 «Des Algériens sceptiques face à l'armée»:

Le chef d'état-major de l'armée algérienne était en effet revenu à la charge contre le président Bouteflika, demandant que soit «appliquée immédiatement» la procédure constitutionnelle permettant d'écarter le président du pouvoir, selon le ministère de la Défense.

Dans ce texte, l'armée algérienne considère même comme non authentique le communiqué de la présidence ayant annoncé lundi la démission de M. Bouteflika avant la fin de son mandat, le 28 avril. L'armée estime que ce communiqué n'émane pas du chef de l'Etat mais «d'entités non constitutionnelles et non habilitées», non nommément citées.

(afp/nxp)