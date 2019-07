Le pouvoir russe réprime comme jamais l’opposition

Les coups de matraque pleuvent sur un jeune homme à terre, se tordant de douleur. Sa petite amie pousse des cris perçants: «Que faites-vous! Lâchez-le, il n’a rien fait!» Elle tente de se coller contre le jeune homme allongé et appelle à l’aide, pendant que deux policiers la bousculent. Des manifestants, dont des femmes, tentent de s’interposer. Ils sont aussitôt traînés vers les fourgons de police stationnant juste à côté. La foule s’énerve. Les invectives fusent vers les policiers casqués et harnachés de gilets pare-balles: «Fascistes!» Quelqu’un balance une poubelle sur le policier à la matraque, qui porte un masque noir. Un jeune manifestant se rue sur lui. Quelqu’un lui lance: «Ne fais pas ça, ils vont te jeter en prison!» Tout manifestant russe sait qu’il risque la prison ferme pour une égratignure à un policier. L’accrochage dure plusieurs minutes, avant que des lignes des forces anti-émeutes n’encerclent la mêlée.

La scène se déroule samedi à 18 h 30, heure locale. La manifestation, interdite par les autorités, dure déjà depuis cinq heures. Ses participants, en grande majorité des moins de 35 ans, protestent contre l’exclusion des candidats d’opposition à l’élection du parlement municipal en septembre prochain. Dès le démarrage, l’ambiance s’annonçait lourde, sur la rue Tverskaïa, où stationnent de chaque côté des dizaines de bus remplis de policiers anti-émeutes. Rien à voir avec l’ambiance du samedi précédent, quand 22 000 personnes étaient descendues dans la rue pour le même motif, mais dans le cadre d’une manifestation autorisée.

Diviser les manifestants

Cette mobilisation – importante pour Moscou – est très mal passée en haut lieu. La police dispose des barrières le long des trottoirs pour morceler les protestataires en six ou sept groupes, tous privés de meneurs. Lesquels ont préalablement été interpellés le matin ou dans les jours précédents (Alexeï Navalny purge une peine de 30 jours de prison). Diviser la foule pour l’affaiblir, pour qu’elle n’ait pas conscience de sa force et soit difficile à dénombrer.

Curieuse stratégie du pouvoir russe, consistant à verrouiller grossièrement un scrutin aux enjeux mineurs, et aboutissant à une explosion du mécontentement dans les rues

Au total, le site spécialisé dans l’observation de la police OVD-Info fait état de 1373 interpellations, un record absolu. Le site internet Baza parle de 77 blessés parmi les manifestants, tandis qu’OVD-Info dit posséder les noms de 25 blessés. Au moins 18 journalistes ont été arrêtés, dont dix se sont plaints de violences (appareils photo, caméras et smartphones délibérément brisés) lors d’incidents en fin de journée. OVD-Info note que la police ne donne ni eau ni nourriture aux personnes interpellées, qui passent des heures dans les fourgons de la police, où la température atteignait 40 degrés samedi. Selon une habitude de la police russe, les avocats sont tenus à distance, sans exception, et la force est utilisée par les policiers pour prendre les empreintes digitales des personnes interpellées, ce qui est interdit par la loi russe.

Réactions occidentales

La police recense officiellement 3500 manifestants. Mais dans un protocole publié dimanche sur Twitter par le journaliste russe Ilia Azar, interpellé lors de la manifestation, la police lâche le chiffre de 10 000 participants. Dix mille irréductibles prêts à risquer les matraques, les arrestations, les poursuites judiciaires et les perquisitions qui vont sans doute se multiplier dans les jours à venir. Curieuse stratégie du pouvoir russe, consistant à verrouiller grossièrement un scrutin aux enjeux mineurs, et aboutissant à une explosion du mécontentement dans les rues. Alors que les réactions indignées se multipliaient dimanche à l’étranger, à l’instar de l’Union européenne et des États-Unis, l’opposition appelle d’ores et déjà à une nouvelle manifestation samedi prochain.