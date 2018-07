Le policier n'a pas été contaminé au Novitchok

Un policier britannique a été examiné samedi soir pour une possible exposition à l'agent innervant Novitchok. Son test est négatif, a indiqué dans la nuit un porte-parole de l'hôpital de Salisbury. «Je suis heureux de confirmer que l'agent de police qui a demandé des avis médicaux par précaution à l'hôpital du district de Salisbury dans le cadre de l'incident d'Amesbury a été évalué et a reçu le feu vert» pour quitter l'hôpital, a déclaré la police du Wiltshire sur Twitter.

We are pleased to confirm that the police officer who sought precautionary medical advice at Salisbury District Hospital in connection with the ongoing incident in Amesbury has been assessed and given the all clear.