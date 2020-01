Le plus long gâteau du monde fait 6,5 kilomètres

Plusieurs centaines de pâtissiers et chefs-cuisiniers indiens ont confectionné mercredi dans l'Etat du Kerala (sud) le plus long gâteau du monde, d'une longueur de 6,5 kilomètres, battant ainsi un précédent record établi par des boulangers chinois.

Le gâteau à la vanille, s'étirant sur des milliers de tables disposées sur le site d'un festival et des routes adjacentes dans la ville de Thrissur, pèse quelque 27'000 kg.

Quelque 1'500 pâtissiers et cuisiniers, portant les traditionnels toques et tabliers blancs, ont passé quatre heures à la confection de ce dessert agrémenté de ganache au chocolat, en utilisant 12'000 kg de sucre et de farine.

Une foule importante de spectateurs s'est massée pour observer cet événement organisé par l'Association des boulangers du Kerala (BAKE). Le secrétaire général de l'association, Naushad, a indiqué que le Guinness World Records avait établi que le gâteau mesurait 6'500 mètres et que la confirmation de sa longueur exacte était imminente.

Ce gâteau dépasserait le record établi par des pâtissiers chinois qui avaient réalisé en 2018 un cake aux fruits l'une longueur de 3,2 km dans le comté de Zixi. Ce record avait été enregistré par le Guinness World Records.

L'exploit des pâtissiers indiens vise à «faire la démonstration de leur savoir faire au monde» entier, a déclaré à l'AFP Naushad (un seul nom). «Nous avons assuré l'hygiène et le goût est à la hauteur», a-t-il ajouté. (afp/nxp)