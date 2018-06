Le plastique, l'autre sujet de discorde

Le Japon et les Etats-Unis ont refusé samedi de signer un nouvel engagement du G7 contre la pollution des océans par le plastique. Le sujet a encore plus divisé le groupe que le commerce ou le changement climatique.

Canada, France, Allemagne, Royaume-Unie et Italie, ainsi que l'Union européenne, ont souscrit à une nouvelle charte contre la pollution plastique des océans, selon le communiqué final publié samedi à l'issue du sommet organisé au Canada. Le Japon quant à lui s'est joint à l'opposition des Etats-Unis.

Selon Angela Merkel et Emmanuel Macron, la nouvelle «charte», qui n'avait pas encore été publiée par les organisateurs canadiens du sommet, prévoit de passer au recyclage de 100% des plastiques à l'horizon 2030. Elle veut aussi développer autant que possible les alternatives aux emballages plastiques. En recyclant le plastique au maximum, les pays limiteront les déchets qui se déversent dans les rivières et fleuves et in fine dans les océans. «Les dirigeants doivent désormais convertir cette vague d'inquiétude collective en des progrès réels», a commenté John Tanzer, de l'ONG WWF.

Many things countries can't agree on but hopefully, @g7 will see all work together to keep plastics from choking oceans. Canadians are virtually unanimous in hoping to see more done https://t.co/vGcPfN5WMS #WorldOceansDay pic.twitter.com/ZJBNcaVyuX