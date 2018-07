Le patron de l'EPA fragilisé par les scandales

La Maison Blanche a qualifié mardi de «troublantes» les accusations croissantes contre le ministre américain de l'Environnement, qui serait visé par une dizaines d'enquêtes fédérales distinctes. «Nous sommes au courant des nombreuses informations de presse et le président les regarde», a indiqué Hogan Gidley, un porte-parole de l'exécutif, à des journalistes. «Les informations sont troublantes», a-t-il ajouté.

A ce stade, le président américain Donald Trump a conservé son soutien à Scott Pruitt, patron de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), malgré les révélations qui s'accumulent sur son comportement en matière éthique et sur ses dépenses.

Il avait subi des remontrances en avril de la part de parlementaires inquiets de ces scandales. A l'époque, plus de 170 parlementaires démocrates ont signé une lettre exigeant la démission de M. Pruitt tandis que trois membres républicains de la Chambre des représentants avaient fait de même ou appelé à son limogeage.

Le coeur des critiques porte sur ses dépenses aux frais du contribuable avec voyages en première classe, construction d'une cabine insonorisée dans son bureau ou encore des conditions plus que généreuses pour la location d'un logement près du Congrès à Washington lié à un lobbyiste opérant auprès de l'EPA.

Climato-sceptique

Le Washington Post a écrit en juin qu'il avait utilisé sa position officielle ainsi que du personnel du ministère pour marquer son intérêt à ce que son épouse devienne une franchisée de la chaîne de restauration rapide Chick-fil-A. Transaction qui ne s'est pas concrétisée in fine.

Il est fréquemment critiqué par les démocrates pour son désintérêt à l'égard des études scientifiques et son mépris des conséquences du changement climatique. Cet ancien procureur général de l'Oklahoma est un fidèle soutien de M. Trump dans ses efforts de dérégulation, déclarant que l'EPA a économisé environ un milliard de dollars en coûts de réglementation depuis son arrivée.

Une Américaine se présentant sur sa page Facebook comme une enseignante a publié lundi une vidéo de son interaction avec le ministre dans un restaurant de Washington. «Je voulais juste vous exhorter à démissionner à cause de ce que vous êtes en train de faire à l'environnement et à notre pays», lui dit-elle, son enfant dans les bras.

"I just wanted to urge you to resign," teacher tells Scott Pruitt in latest public confrontation with a Trump cabinet member. https://t.co/VaskJXTmwJ pic.twitter.com/iVBxH9njgR