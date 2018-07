Le parti d'Imran Khan en tête des législatives

Le mouvement Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de l'ancien champion de cricket Imran Khan arrive en tête des élections législatives au Pakistan après le dépouillement de 30% des bulletins de vote. Plusieurs formations ont toutefois dénoncé des irrégularités.

Le PTI obtient 113 des 272 sièges que compte le Parlement, a annoncé jeudi la commission électorale. La ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N) de l'ancien premier ministre Nawaz Sharif est quant à elle créditée de 66 sièges, tandis que le parti du peuple pakistanais (PPP) obtient 39 sièges.

Le dépouillement a pris beaucoup de retard. La commission électorale pakistanaise a justifié cette lenteur par des problèmes techniques. «Il n'y a pas de conspiration, ni aucune pression pour retarder l'annonce des résultats. Le report est dû à une panne du système de transmission des résultats», a expliqué le secrétaire de la commission.

Une des campagnes les plus «sales»

Les premiers résultats officiels devaient être communiqués à partir de 02h00 du matin (23h00 mercredi en Suisse). Ce rebondissement intervient alors que la campagne électorale était déjà considérée par certains observateurs comme l'une des plus «sales» de l'histoire du pays en raison de nombreuses manipulations présumées, censées favoriser Imran Khan. Elle a aussi été marquée par une visibilité accrue des partis religieux extrémistes.

Certains membres du PTI d'Imran Khan affichaient mercredi soir leur confiance quant à l'issue du scrutin, estimant que le parti allait remporter les élections. Des militants de la formation se réjouissaient bruyamment, dansant dans les rues d'Islamabad et de Lahore et faisant sauter des pétards et des feux d'artifice. L'avance dont dispose le PTI selon les résultats partiels ne lui suffira cependant pas à obtenir la majorité au Parlement, ce qui laisse envisager plusieurs semaines de négociations pour parvenir à former un gouvernement de coalition.

La participation est estimée «entre 50 et 55%», soit proche de celle des élections précédentes en 2013, selon le centre de sondages Gallup Pakistan. Quelque 800'000 militaires et policiers avaient été déployés pour assurer la sécurité. Le scrutin a malgré tout été endeuillé par un attentat-suicide revendiqué par l'EI, qui a fait au moins 31 morts et 70 blessés près d'un bureau de vote de Quetta, dans la province du Baloutchistan, ainsi que par plusieurs autres épisodes de violence de moindre ampleur, qui ont également fait au moins cinq morts. (afp/nxp)