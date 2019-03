Le parti d'Erdogan mené à Ankara, en tête à Istanbul

L'opposition turque disposait dimanche d'une courte avance dans la capitale Ankara face au parti du président Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier semblait en revanche pouvoir conserver Istanbul, selon des résultats partiels après d'âpres élections municipales.

Ce scrutin constituait un test pour M. Erdogan qui a jeté toutes ses forces dans la bataille pour éviter un vote sanction contre son Parti de la justice et du développement (AKP), alors que le pays traverse une tempête économique avec notamment une inflation et un chômage élevés.

[Video] #TurkeyVotes | Turkish President Recep Tayyip Erdogan cast his vote in Turkey's local elections https://t.co/vQQnhBTc8I pic.twitter.com/MrH694kYNo — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 31, 2019

D'après l'agence de presse étatique Anadolu, le candidat commun des partis d'opposition CHP (social-démocrate) et Iyi (droite), Mansur Yavas, faisait la course en tête à Ankara avec 49,8% des voix contre 47,8% pour le candidat AKP, après dépouillement de 75% des urnes.

Une défaite à Ankara représenterait un revers inédit pour M. Erdogan qui a remporté toutes les élections depuis l'arrivée au pouvoir de son parti, l'AKP, en 2002. Ankara et Istanbul sont contrôlées depuis 25 ans par le parti de M. Erdogan et des formations islamistes qui l'ont précédé.

Résultats contestés à Istanbul

Les résultats partiels semblaient plus favorables pour M. Erdogan à Istanbul, coeur économique et démographique du pays où le président a dépêché comme candidat l'ex-Premier ministre Binali Yildirim. Selon Anadolu, M. Yildirim était en tête avec 49,7% des voix, contre 47,8% pour son principal rival, après dépouillement de 88% des urnes.

Mais son opposant, Ekrem Imamoglu, a contesté dans la soirée les chiffres d'Anadolu. Il a affirmé qu'il menait la course avec 53% des voix après dépouillement de 26% des urnes.

M. Erdogan n'aura pas ménagé sa peine pour tenter de convaincre les électeurs de voter pour son parti, tenant 102 meetings en 50 jours. S'il a autant mouillé la chemise, c'est parce qu'une défaite «torpillerait le mythe d'invincibilité» dont il jouit, explique Emre Erdogan, professeur à l'université Bilgi d'Istanbul.

Pour rallier ses partisans, le président a affirmé que la «survie de la nation» était en jeu dans ce scrutin municipal, appelant à «enterrer dans les urnes» les ennemis du pays et «donner une claque ottomane» aux adversaires de l'AKP.

Difficultés économiques

Mais pour beaucoup d'électeurs, le sujet de préoccupation numéro un était l'économie, alors que l'inflation d'environ 20% a durement frappé les Turcs au porte-monnaie. «L'économie est terrible, l'économie est finie !», s'est ainsi lamentée Hüsnü Acar après avoir voté pour l'opposition dans le quartier de Beylikdüzü, à Istanbul.

Conscient du problème, M. Erdogan a demandé le mois dernier aux mairies d'Istanbul et d'Ankara d'ouvrir leurs propres étals de fruits et de légumes pour y vendre à prix cassés.

Mais plutôt que de s'attarder sur les difficultés économiques, qu'il impute à une «opération de l'Occident», il a surtout fait campagne sur le terrain sécuritaire, décrivant un pays cerné par la menace terroriste et les puissances hostiles.

Il ne s'agira «pas du prix de l'aubergine, de la tomate ou du poivron», avait lancé M. Erdogan lors d'un meeting à Istanbul samedi. «Ce sont des élections pour la survie du pays !»

Pays sous tension

Deux coalitions se sont affrontées aux municipales: d'un côté, l'AKP de M. Erdogan et ses alliés ultranationalistes du MHP. De l'autre, les sociaux-démocrates du CHP et le parti de droite Iyi. Ceux-ci sont soutenus par les prokurdes du HDP qui n'ont pas présenté de candidat à Istanbul et Ankara pour éviter une dispersion des voix.

La campagne pour ce scrutin, le huitième d'un épuisant cycle électoral entamé en 2014, a une nouvelle fois polarisé le pays. M. Erdogan s'est attiré les critiques de l'opposition en accusant quotidiennement ses adversaires d'être de mèche avec «les terroristes».

Des rixes ont éclaté dans plusieurs bureaux de vote à travers le pays. Deux personnes ont notamment été tuées par balles à Malatya (est), selon les autorités, ajoutant que quatre personnes avaient été arrêtées. (ats/nxp)