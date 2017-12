Le parti Russie Unie à l'unisson derrière Poutine

Réunis samedi en congrès à Moscou, les membres de Russie Unie, le parti du président Vladimir Poutine, ont assuré leur mentor de leur soutien à trois mois de la présidentielle. Grandissime favori, le chef du Kremlin s'est permis de prôner «le respect» des opposants.

«Il faut traiter avec respect l'opposition responsable et capable d'agir», a déclaré le président russe lors du congrès de sa formation qui lui a apporté un large soutien pour le scrutin du 18 mars.

Actions positives

«Etre une telle opposition ne veut pas dire seulement avoir l'envie et la volonté de se battre contre le pouvoir ou de l'accuser de tous les pêchés mortels. Nous connaissons nous-mêmes les problèmes auxquels le pays fait face», a-t-il dit. «Etre responsable veut dire avoir un plan clair d'actions positives», a-t-il ajouté.

Le parti au pouvoir Russie Unie l'a assuré de son soutien clair et net. «Nous allons vous donner, Vladimir Vladimirovich, tout le soutien possible, maintenant et à l'avenir», a déclaré lors du congrès le premier ministre Dmitri Medvedev, qui dirige le parti.

Après l'avoir remercié, le président a promis de faire le nécessaire pour relancer la croissance économique et pour améliorer les services de santé. «Nous devons parvenir à une augmentation régulière et à long terme des revenus réels des citoyens afin d'augmenter les retraites et les prestations sociales», a-t-il dit.

Navalny en embuscade?

Devenu président en 2000, Poutine se présente comme un candidat auto-désigné à l'élection de 2018. Il parait quasiment assuré de remporter ce nouveau scrutin. ll devrait y affronter notamment le dirigeant du parti d'extrême droite LDPR Vladimir Jirinovski, le candidat du PC russe Pavel Groudinine, désigné samedi, ou la candidate libérale et journaliste d'opposition Ksenia Sobtchak.

Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, ne pourra vraisemblablement pas se présenter en raison de plusieurs condamnations de justice, notamment pour détournement de fonds, dans des affaires qu'il dénonce comme fabriquées de toutes pièces.

Dimanche, Alexeï Navalny doit cependant être normalement désigné comme candidat lors d'une réunion de ses partisans. (ats/nxp)