Le pape déplore une année de guerres et d'injustices

S'exprimant lors des vêpres de fin d'année dans la basilique Saint-Pierre, le souverain pontife a estimé que les êtres humains avaient «défraîchi et blessé» l'année qui s'achève «avec des oeuvres de mort, des mensonges et des injustices».

Les guerres, a-t-il dit dans son homélie, sont «le signe flagrant de cet orgueil récidiviste et absurde» de l'homme mais d'autres offenses ont causé «de nombreuses formes de dégradation humaine, sociale et environnementale». De tout cela, a t-il souligné, «nous devons prendre nos responsabilités devant Dieu, nos frères et la Création».

Le Saint-Père n'a pas donné d'exemple précis, mais il a au fil de l'année dénoncé les bombardements à l'arme chimique en Syrie, invité à faire baisser la tension géopolitique dans la péninsule coréenne, s'est rendu en Colombie pour y vanter les efforts de paix et, il y à peine un mois, en Birmanie où la minorité musulmane des Rohingyas est, selon l'Onu, persécutée.

A l'issue de ces vêpres, François est sorti sur la place Saint-Pierre, a serré des mains et posé pour des photos avant de faire une prière devant la crèche de Noël grandeur nature. (ats/nxp)