Le pape appelle à «la paix pour Jérusalem»

Le pape François a placé lundi au coeur de son message de Noël les enfants qui souffrent au Moyen-Orient. Le Saint-Père en a appelé à «la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte» au moment où le Guatemala décidait à son tour de transférer son ambassade à Jérusalem.

«Cette terre meurtrie»

Devant 50'000 personnes venues écouter son message et recevoir la traditionnelle bénédiction «Urbi et orbi» («à la ville et au monde»), le pape a dit espérer «qu'une reprise du dialogue l'emporte» pour «parvenir à une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de deux Etats» israélien et palestinien.

Il a également loué les efforts de la communauté internationale visant à aider «cette terre meurtrie» à trouver «la concorde, la justice et la sécurité qu'elle attend depuis longtemps».

«Nous voyons Jésus dans les enfants du Moyen Orient, qui continuent à souffrir en raison de l'aggravation des tensions entre Israéliens et Palestiniens», a déclaré le pape argentin.

C'est la deuxième fois que François s'exprimait publiquement sur le sort de Jérusalem depuis que le président américain Donald Trump, bouleversant des décennies de diplomatie, a annoncé le 6 décembre que les Etats-Unis considéraient désormais Jérusalem comme capitale d'Israël.

Seconde ambassade déplacée

Le Guatemala a emboîté le pas à Washington en annonçant à son tour dimanche le transfert à Jérusalem de son ambassade, et ce malgré le récent vote de condamnation de l'Assemblée générale de l'ONU.

Le Guatemala était l'un des neuf pays (avec le Honduras, le Togo, la Micronésie, Nauru, Palau et les îles Marshall, en plus des Etats-Unis et d'Israël) à avoir soutenu les Etats-Unis jeudi durant l'Assemblée générale de l'ONU. La majorité des membres (128 sur 183) avaient au contraire approuvé une résolution condamnant la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué lundi une décision «importante» et a prédit que d'autres pays suivraient la décision du Guatemala. «Ce n'est qu'un début», a-t-il déclaré lors d'une réunion parlementaire du Likoud, son parti politique.

Les Palestiniens ont réagi en qualifiant la décision du Guatemala «d'acte honteux et illégal», selon les termes d'un communiqué du ministère palestinien des affaires étrangères diffusé lundi.

La décision des Etats-Unis a provoqué depuis trois semaines des manifestations quasi-quotidiennes dans les Territoires occupés et terni la fête de Noël pour les chrétiens palestiniens, notamment à Bethléem ou l'ambiance fut plutôt morose le jour de Noël.

La bénédiction Urbi et Orbi du pape François (25 décembre 2017)

Syrie, Irak et Yémen

Dans son tour d'horizon du monde, le pape a également évoqué les petits Syriens «encore marqués par la guerre». Le Saint-Père a dit espérer que la Syrie s'engagera à «reconstituer le tissu social indépendamment de l'appartenance ethnique et religieuse».

Il a également parlé des enfants d'Irak, pays «encore blessé et divisé par les hostilités» des quinze dernières années, mais aussi du Yémen «où se déroule un conflit en grande partie oublié» alors que la population y subit la faim et le manque de médicaments.

Menace nucléaire

En référence à la course à l'armement du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, François a dit prier «pour que dans la péninsule coréenne les oppositions puissent être dépassées et que la confiance réciproque puisse se développer dans l'intérêt du monde entier».

Son appel au dialogue est intervenu alors que Pyongyang qualifiait d'«acte de guerre» les nouvelles sanctions votées par le Conseil de sécurité de l'ONU, réaffirmant qu'elles ne dissuaderaient pas la Corée du Nord de mener à bien ses programmes nucléaire et balistique.

Le pape a aussi eu une pensée pour le drame de la minorité musulmane apatride des Rohingyas. Il a demandé que la communauté internationale «continue d'agir pour que la dignité des minorités présentes dans la région (Birmanie) soit protégée de façon adéquate».

Il est enfin revenu sur le sort des migrants, un thème qu'il avait déjà décliné lors de son homélie de la veillée de Noël. Il s'est ainsi alarmé des nombreux mineurs qui voyagent «seuls dans des conditions inhumaines, proies faciles des trafiquants d'êtres». (ats/nxp)