Le nucléaire toujours moins compétitif

L'énergie nucléaire fait face à une baisse de compétitivité qui pourrait se traduire par une chute de plus de 10% du parc mondial de réacteurs d'ici à 2030, estime l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans une étude annuelle publiée lundi.

«La capacité de production électrique nucléaire risque de se réduire dans les prochaines décennies, des réacteurs vieillissants étant arrêtés et cette industrie faisant face à une baisse de compétitivité», note cette agence onusienne basée à Vienne.

Confronté au bas prix du gaz naturel et à l'«impact des énergies renouvelables sur les prix de l'électricité», le secteur continue également de se ressentir des effets de la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011, reconnaît l'AIEA.

Le parc va décroître

Plusieurs pays, comme l'Allemagne et la Suisse, ont entrepris de se désengager de l'atome et cette catastrophe engendre «une hausse des temps de construction ainsi que des coûts en raison de normes de sécurité renforcées», relève l'agence, qui pointe par ailleurs des difficultés de «déploiement» de nouvelles technologies de type EPR.

Dans ce contexte, et alors qu'«un nombre considérable de réacteurs doivent être désaffectés vers 2030 et ensuite», la capacité nucléaire du parc mondial pourrait chuter de plus de 10% d'ici cette date par rapport aux 392 gigawatts (GW) recensés fin 2017, selon l'hypothèse basse de l'agence.

Le parc nucléaire pourrait notamment décroître de près d'un tiers en Europe et en Amérique du Nord d'ici à 2030, dans ce scénario.

Demande en Asie

De façon plus générale, «les nouvelles projections suggèrent que l'énergie nucléaire pourrait avoir du mal à conserver sa place actuelle dans le mix énergétique mondial», avec des capacités pouvant chuter à 2,8% en 2050 contre 5,7% aujourd'hui.

L'AIEA n'exclut cependant pas dans son hypothèse maximale une hausse de 30% des capacités nucléaires mondiales d'ici 2030, à 511 GW. Ce chiffre apparaît toutefois en recul de 45 GW par rapport à celui avancé par l'agence il y a un an.

L'énergie nucléaire suscite un «fort intérêt» dans le monde en développement notamment en Asie, «où des pays comme la Chine et l'Inde nécessitent d'énormes quantités d'électricité», souligne-t-elle.

En 2016, l'AIEA, une agence qui a notamment pour mission de promouvoir le nucléaire civil, avait encore jugé que le parc nucléaire mondial pourrait approcher les 600 GW de puissance installée en 2030.

Le monde compte aujourd'hui 455 réacteurs nucléaires en activité, représentant une capacité installée record de 399,8 GW, selon l'AIEA. (ats/nxp)