Le nouveau chef de la mafia sicilienne arrêté

La police italienne a annoncé mardi l'arrestation du nouveau chef de la mafia sicilienne Settimino Mineo. Des dizaines d'autres suspects ont également été appréhendés lors d'une vaste opération en Sicile.

L'arrestation de M. Mineo, un bijoutier âgé de 80 ans, et d'au moins 45 autres personnes a été effectuée juste avant son intronisation en bonne et due forme prévue lors d'une réunion spéciale de Cosa Nostra, a ajouté la police. Les personnes arrêtées sont accusées, entre autres, d'association de malfaiteurs de type mafieux, d'extorsion, port d'armes, incendies, et cette opération est le fruit de quatre enquêtes pénales distinctes.

«Tonton Settimo», comme il était surnommé, avait été désigné en mai chef de la 'coupole' de Palerme, c'est-à-dire chef suprême des familles mafieuses de la province de Palerme, en remplacement de Toto Riina, l'ancien chef historique de toute la mafia sicilienne, décédé l'année dernière en prison. «C'est un des coups les plus durs infligés par l'Etat à la mafia», s'est félicité Luigi Di Maio, vice-premier ministre et chef du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème). (afp/nxp)