Le «non» du haut-commissaire aux droits de l’homme

Le haut-commissaire aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad al-Hussein, jette l’éponge. Il a annoncé qu’il n’était pas candidat à un deuxième mandat. En 2008, la Canadienne Louise Arbour n’avait pas souhaité rempiler elle non plus. Si cette décision n’a rien d’exceptionnel, elle témoigne malgré tout du profond malaise qui règne dans les couloirs de l’ONU. Au cours des quatre années passées, l’action du Haut-commissariat aux droits de l’homme a été entravée comme jamais.

Derrière son bureau du Palais Wilson, sous protection 24 h sur 24, le Jordanien a été un serviteur zélé de la Charte universelle des droits de l’homme. Les ONG et les représentants de la société civile n’ont eu de cesse de saluer son engagement. Mais les efforts déployés par Zeid Ra’ad al-Hussein pour éviter le piège du deux poids, deux mesures, qui discrédite souvent l’ONU, lui valent des inimitiés jusque parmi ceux qui avaient défendu sa candidature.

Il y a quelques semaines, le haut-commissaire aux droits de l’homme s’est livré dans une interview accordée à la Tribune de Genève. La déception de ne pas avoir pu infléchir plus le cours des choses se sentait déjà. Notamment sur le conflit syrien. «Les démarches engagées pour faire couvrir les crimes commis sur place par une amnistie nous inquiètent. L’impunité n’est pas une option possible», avait-il prévenu. Zeid Ra’ad al-Hussein redoutait d’avoir à consentir de trop lourdes concessions pour arracher un vote en faveur d’un deuxième mandat. Il s’en était alors ouvert. De toute manière, ses charges contre la politique carcérale des États-Unis à l’égard des Noirs et contre la politique migratoire de Donald Trump paraissaient sceller son sort.

La goutte qui a fait déborder le vase? La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël par les États-Unis, murmure-t-on dans les couloirs de l’ONU à Genève. Zeid Ra’ad al-Hussein estime que c’est une initiative «dangereusement provocatrice». En fait, l’affaire paraît un peu plus compliquée. Les Européens non plus n’ont pas beaucoup apprécié de se voir rappelés à l’ordre à cause de leur politique de refoulement des réfugiés. «Les gens ont l’impression que les violations des droits de l’homme ne concernent que l’Afrique, mais cela concerne tous les pays. On l’a vu avec le traitement réservé aux migrants. De nombreux pays européens ont agi en violant les droits de l’homme», nous déclarait-il. Le bureau de Zeid Ra’ad al-Hussein a rendu des rapports très critiques. Et dernièrement encore, c’était l’Espagne qui se plaignait d’avoir été épinglée par le Haut-commissariat aux droits de l’homme pour avoir fait un «usage excessif de la force en Catalogne». Lorsque Zeid Ra’ad al-Hussein a présenté son projet de régionalisation du Haut-commissariat aux droits de l’homme, la sanction est tombée. En décembre, la cinquième commission en charge des finances l’a tout simplement retoqué en lui reprochant d’avoir agi prématurément sans l’aval de l’Assemblée générale. (TDG)