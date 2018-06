Le navire Aquarius en attente au large de Malte

Ce navire, l'Aquarius, qui croisait à quelques dizaines de miles marins au large de Malte lundi soir, a été ravitaillé en nourriture par un bateau de la marine maltaise, a affirmé sur Twitter l'ONG française qui l'affrète, SOS Méditerranée.

De quoi offrir «un repas supplémentaire» mardi aux migrants selon l'ONG, mais pas de quoi faire route vers l'Espagne, distante de quelque 1.300 km - soit au moins quatre jours de voyage, selon des estimations de l'AFP.

Mais le nouveau ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, également patron de la Ligue (extrême droite), s'est déjà félicité d'avoir eu gain de cause dans sa lutte pour réduire les arrivées de migrants sur ses côtes. «VICTOIRE», a-t-il lancé sur Twitter.

A Madrid, dix jours après son arrivée au pouvoir, le socialiste Pedro Sanchez a, lui, fait valoir qu'il était du devoir de l'Espagne de remplir ses «engagements internationaux en matière de crise humanitaire».

«J'ai donné des instructions pour que l'Espagne accueille le navire Aquarius dans le port de Valence» (est), a-t-il annoncé sur Twitter.

I have given instructions for Spain to welcome the #Aquarius ship in the Port of Valencia. It is our obligation to provide these 600 people a safe harbor. We comply with international commitments regarding humanitarian emergencies.