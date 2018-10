Le mystère grandit autour du journaliste disparu

Le mystère entoure le sort d'un journaliste saoudien donné pour disparu après son entrée dans le consulat de son pays à Istanbul alors que Ryad affirme que cet homme, critique envers les autorités saoudiennes, a bel et bien quitté les locaux de la mission diplomatique.

La Turquie a déclaré pour sa part mercredi que Jamal Khashoggi, 59 ans, porté disparu depuis plus de 24 heures, se trouvait toujours à l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul où il s'était rendu pour des démarches administratives. Rédacteur d'articles d'opinion pour le «Washington Post» notamment, M. Khashoggi n'a pas été vu depuis qu'il est entré au consulat mardi vers 10h00 GMT (12h, heure suisse).

«Selon les informations dont nous disposons, l'individu en question, qui est un Saoudien, se trouve au consulat saoudien à Istanbul», a déclaré à la presse mercredi en début de soirée le porte-parole de la présidence turque Ibrahim Kalin. Il a affirmé que le ministère turc des Affaires étrangères et la police turque «suivent l'affaire» et que des contacts à son sujet étaient en cours entre les autorités turques et des responsables saoudiens.

Pour sa part, Ryad a réagi via l'agence officielle de presse saoudienne SPA, affirmant que l'intéressé avait quitté les locaux de la mission diplomatique. Le consulat général d'Arabie saoudite à Istanbul «effectue les procédures de suivi et la coordination avec les autorités locales turques pour découvrir les circonstances de la disparition de Jamal Khashoggi après qu'il a quitté le bâtiment du consulat», déclare un communiqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne, SPA, sans davantage de détails.

La disparation de M. Khashoggi avait été annoncée tôt mercredi par le rédacteur en chef de la rubrique opinion du «Washington Post», Eli Lopez. «Ce serait injuste et scandaleux qu'il soit détenu en raison de son travail de journaliste et de commentateur», a-t-il déclaré dans un communiqué.

.@KarenAttiah, editor of our WaPo colleague Jamal Khashoggi: "Jamal, if you have a chance to read this, please know that we at The Post are actively seeking to ensure your safety and freedom. I won’t be able to rest easy until you appear safe and sound." https://t.co/oXNhmnLBaM