Le mystère des maladies percé par les autorités US?

Etats-Unis Les liquides infusés au cannabis des cigarettes électroniques font de nombreuses victimes aux Etats-Unis. Plus...

Malades du vapotage Une étude publiée mercredi compare les maladies pulmonaires des vapoteurs à des lésions liées à une exposition à des gaz toxiques. Plus...

Santé L'épidémie liée aux cigarettes électroniques continue outre-Atlantique. Le nombre total est de 530 cas confirmés et probables, et de sept décès. Plus...