Le ministre s'expliquera devant l'Assemblée

Le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, sera auditionné lundi par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, constituée en commission d'enquête sur l'affaire Alexandre Benalla, a annoncé samedi sa présidente. L'audition sera publique.

Gérard Collomb sera également auditionné mardi par les sénateurs. Ces derniers souhaitent aussi faire la lumière sur les conditions dans lesquelles Alexandre Benalla, collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Elysée, a participé aux opérations des forces de l'ordre le 1er mai à Paris.

Les images de ce chargé de mission à la présidence de la République frappant un jeune homme et malmenant une jeune fille lors d'une manifestation, entouré de CRS et portant un casque de police, a déclenché une tempête politique et paralysé les travaux de l'Assemblée.

Violences en réunion

Alexandre Benalla a été placé en garde à vue vendredi. Le Parquet l'accuse de faits de violences en réunion par personne chargée d'une mission de service public, d'usurpation de fonctions, de port illégal d'insignes réservés à l'autorité publique et de complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection, a-t-on appris de source judiciaire.

La présidence française a de plus annoncé son prochain licenciement. Parallèlement, trois policiers, dont des hauts-gradés, ont été suspendus pour avoir transmis des images de vidéo-surveillance à Alexandre Benalla.

