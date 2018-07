Le ministre de l'Environnement se retire

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi la démission de Scott Pruitt, ministre de l'Environnement très controversé en raison d'une cascade de scandales liés à son train de vie et à son utilisation des fonds publics.

«J'ai accepté la démission de Scott Pruitt de son poste de dirigeant de l'Agence de protection de l'environnement (EPA)», a indiqué Donald Trump dans un tweet après des mois de spéculation sur le sort de celui qui s'est employé à détricoter le bilan environnemental de Barack Obama.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will...