Le minaret classé à l'Unesco sauvé des eaux

Le minaret de Jam, classé au patrimoine mondial de l'Unesco et menacé par des inondations dans l'ouest de l'Afghanistan, est désormais «hors de danger», ont annoncé lundi les autorités. Elles appellent à protéger l'édifice du 12e siècle.

«Le courant a été détourné mais les eaux ont atteint la base de la tour et endommagé le mur de protection», a indiqué à l'AFP le porte-parole du gouverneur de la province de Ghor, Abdul Hai Khatebi. Trois jours durant, a-t-il souligné, quelque 300 habitants ont oeuvré à détourner les flots d'eau boueuse qui entouraient le deuxième minaret en briques le plus haut du monde, culminant à 65 mètres.

Erigé à l'intersection de deux rivières, il était menacé suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues la semaine passée sur six des 34 provinces du pays. Selon l'Autorité nationale afghane de gestion des catastrophes (ANDMA), 24 personnes ont péri dans ces inondations.

Prévenir les futures menaces

Le gouvernement afghan a envoyé une délégation sur place. Le chef de l'exécutif Abdullah Abdullah a estimé lundi que «des mesures sérieuses doivent être prises pour prévenir le minaret de futures menaces».

«Nous avons besoin de toute urgence d'une équipe d'experts pour nettoyer la base du minaret et construire un mur de protection adéquat. Il est hors de danger maintenant, mais s'il y a de nouvelles inondations, le minaret est désormais vulnérable», a dit à l'AFP Fakhruddin Ariapur, le responsable du département de l'information et de la culture de Ghor.

L'Unesco a indiqué dans un communiqué n'avoir pu encore accéder à l'édifice. Une mission d'évaluation sera organisée «dès que les conditions sur place le permettront».

Premier site afghan à l'Unesco

Le minaret de Jam a été érigé à partir de la fin du 12e siècle à la frontière des provinces de Ghor et de Herat (Ouest), au coeur de la dynastie des Ghorides qui domina l'Afghanistan et certaines parties de l'Inde aux 12e et 13e siècles. La région, reculée, est en grande partie sous contrôle des talibans.

Construit sur une base octogonale, il possède un double escalier intérieur et sa façade extérieure est richement décorée. En 2002, le minaret de Jam a été le premier site en Afghanistan à être inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. (ats/nxp)