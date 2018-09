Le meurtre d'une blogueuse populaire filmé

Vendredi, l'assassinat à Bagdad de l'«influenceuse» et mannequin Tara Farès suscitait l'émoi en Irak et dans de nombreux pays arabophones.

Les faits sont survenus jeudi en fin de journée à Camp Sarah, un quartier du centre de Bagdad où Tara Farès à été atteinte de «trois tirs mortels», selon le ministère de l'Intérieur.

Le ministère a annoncé l'ouverture d'une enquête pour identifier l'auteur des tirs sur cette star des réseaux sociaux alors qu'elle conduisait sa Porsche blanche décapotable aux fauteuils rouges.

Three well-known women involved in the beauty industry were reported murdered in #Iraq in last 30 days:



Today: Tara Fares, 22, blogger and model

Wednesday: Suad al-Ali, human rights activist

4 Weeks ago: Rafeef al-Yaser, surgeon and beauty expert. pic.twitter.com/gkustNnWFK