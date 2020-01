Le méga-feu invaincu depuis 3 mois est maîtrisé

Les pompiers australiens ont annoncé avoir réussi ce lundi à maîtriser le plus important «méga-feu» du pays qui était hors de contrôle depuis presque trois mois alors qu'un temps pluvieux est attendu.

En visite lundi dans cette région de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, le chef des pompiers dans les zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons, a déclaré qu'«il restait à en finir avec une petite zone» mais que «le pronostic de confinement semble prometteur».

Joined Minister @DavidElliottMP at the Blue Mountains #NSWRFS FCC in Katoomba for the latest update from IC Greg Wardle and the IMT. Better weather conditions, small area of burning still to complete but containment prognosis looks promising. Well done team. pic.twitter.com/cvdYfyedE1 — Shane Fitzsimmons (@RFSCommissioner) January 13, 2020

Dans ce parc national, ce «méga-feu» a ravagé une zone trois fois plus grande que le Grand Londres et généré d'autres foyers, portant à 800'000 le nombre total d'hectares détruits, soit une superficie plus grande que l'Autriche.

Alors que les habitants et les autorités continuaient lundi à faire face à l'ampleur de la catastrophe, les services météorologiques ont annoncé jusqu'à 50 millimètres de pluie pour la semaine prochaine dans certaines régions touchées, un soulagement après des mois de sécheresse prolongée.

Si ces prévisions se confirment, cela représentera «tous nos cadeaux de Noël, d'anniversaire, de fiançailles, d'anniversaire de mariage et de fin d'études réunis en un seul. Croisons les doigts», a lancé Shane Fitzsimmons. Des dizaines d'autres feux ont déjà été maîtrisés.

Aggravé par le réchauffement

Liés à une sécheresse particulièrement grave en Australie, ces incendies sont aggravés par le réchauffement climatique. Ils ont suscité un immense élan de solidarité à travers la planète et les dons affluent pour venir en aide aux habitants et aux animaux sinistrés.

La flore et la faune australiennes, qui comptent des espèces uniques au monde, ont été durement touchées. Selon des estimations, un milliard d'animaux ont été tués, sans compter la multitude d'arbres et d'arbustes partis en fumée.

La ministre de l'Environnement, Sussan Ley, a prévenu que dans certaines régions les koalas devront être classés espèce en danger.

Ce weekend, Sydney va accueillir un gala de charité au profit des services de lutte contre les incendies, la Croix Rouge et les animaux sauvages. Des têtes d'affiche comme le chanteur de hard-rock américain, Alice Cooper, l'actrice et chanteuse britannique Olivia Newton-John et le groupe de rock Queen sont attendus.

Impact politique

L'impact politique de la crise est également de plus en plus criant. Un sondage publié lundi montre la chute du taux d'approbation de la politique menée par le Premier ministre Scott Morrison, sévèrement critiqué pour sa gestion de la crise.

Ce sondage Newspoll indique que 59% des Australiens ne sont pas satisfaits du chef du gouvernement conservateur alors que 37% se déclarent satisfaits, un brusque revirement de l'opinion depuis sa victoire aux élections du mois de mai.

Scott Morrison est vivement décrié, accusé notamment de ne pas avoir apporté les réponses adaptées à ces feux dévastateurs qui ont débuté en septembre.

Il lui est notamment reproché d'être parti en vacances à Hawaï en décembre, d'avoir commis toute une série de gaffes, fait des déclarations mensongères sur les actions menées par son gouvernement et d'avoir contraint des victimes à lui serrer la main.

Scott Morrison avait affirmé au début de ces feux que les autorités locales avaient les moyens de les gérer et que les pompiers volontaires épuisés «voulaient être là». Il a également déclaré à plusieurs reprises que l'Australie en faisait plus qu'assez pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en renouvelant son soutien à la lucrative mais très polluante industrie du charbon australienne.

A plusieurs reprises, la population australienne a exprimé sa colère lors de manifestations de grande ampleur.

Face à cette contestation, Scott Morrison a pris des mesures, déployant l'armée, faisant appel à des militaires réservistes et promettant des milliards de dollars d'aide. Il a par ailleurs augmenté le montant des allocations versées aux pompiers et laissé entendre que plus de choses devraient être faites en matière d'émissions de CO2. (afp/nxp)