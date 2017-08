Le manifestant violoniste a été libéré

Le jeune Vénézuélien devenu célèbre en jouant du violon pendant les manifestations contre le pouvoir et arrêté fin juillet a été libéré mardi soir après 19 jours de détention, a annoncé le procureur général.

«Le violoniste Wuilly Arteaga a été libéré préventivement après une demande faite par le ministère public vénézuélien et acceptée par le tribunal chargé de l'affaire», a déclaré le procureur général, Tarek William Saab, sur son compte Twitter.

#AHORA liberada por medida cautelar violinista Wuilly Arteaga, luego de solicitud hecha por @MinpublicoVE y acordada por tribunal d la causa — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 16 août 2017

M. Saab a été nommé procureur général en remplacement de Luisa Ortega, devenue une des principales figures de la contestation contre le président Nicolas Maduro au sein même du camp chaviste et destituée par l'Assemblée constituante.

Alfredo Romero, directeur de l'ONG Foro Penal et qui a suivi le cas de Wuilly Arteaga, a déclaré que le jeune homme avait été libéré en pleine nuit par des militaires de la Garde nationale à Altamira, dans un quartier de l'est de Caracas qui est souvent le théâtre de manifestations contre le pouvoir.

#15Ag 11:00pm LIBRE Wuilly Arteaga y descansando ya. Gracias a todos por su apoyo!!! — Alfredo Romero (@alfredoromero) 16 août 2017

Plus de 5000 arrestations

«Ils ont libéré Wuilly et maintenant nous ne le trouvons pas», a dit M. Romero à l'AFP. Il a indiqué qu'il avait appris sa libération par le commandant du détachement où il était détenu.

Wuilly Arteaga, 23 ans, avait été arrêté le 27 juillet et inculpé trois jours après par un tribunal de la capitale pour «incitation publique» à manifester et «possession d'une substance incendiaire». M. Romero a nié que le jeune homme ait détenu une telle substance.

Wuilly Arteaga est devenu un symbole des manifestations qui ont débuté il y a plus de quatre mois pour le départ du pouvoir du président Maduro. Il avait déclaré vouloir envoyer avec son violon «un message de paix» en jouant au milieu des affrontements qui ont fait 125 morts depuis le début de ces rassemblements le 1er avril.

Quelque 5300 personnes ont été interpellées depuis le début des manifestations et un millier sont toujours détenues, selon Foro Penal. Le 22 juillet, Arteaga avait été blessé au visage, probablement par des plombs de chasse, au cours d'une manifestation. «Je ne vais pas me laisser intimider», avait-t-il alors déclaré dans une vidéo où on pouvait le voir sur une civière, le visage bandé et tuméfié. «Nous allons continuer la lutte». (afp/nxp)