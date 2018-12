Le juge refuse d'abandonner les charges

Un juge américain a refusé jeudi d'abandonner les charges contre le producteur de cinéma déchu Harvey Weinstein, poursuivi pour agressions sexuelles, a annoncé son avocat.

«Nous sommes évidemment déçus du fait que les charges n'aient pas été abandonnées aujourd'hui», a déclaré Ben Brafman à la presse, précisant que le juge avait fixé la prochaine audience au 7 mars.

Celle de jeudi «était une audience technique (...). Je pense toujours que les charges doivent être abandonnées», a-t-il ajouté. «Ce n'est pas lié au mouvement #MeToo, c'est une affaire pénale spécifique», a-t-il insisté.

Harvey Weinstein, producteur de cinéma autrefois tout-puissant, dont le cas est à l'origine du mouvement #MeToo, a été accusé de harcèlement et d'agressions sexuelles par plus de 80 femmes, dont Angelina Jolie et Ashley Judd. (afp/nxp)