Le juge Kavanaugh accusé par une troisième femme

Une femme a accusé mercredi le candidat de Donald Trump à la Cour suprême d'avoir fait partie dans sa jeunesse d'un groupe de garçons qui tentaient de faire boire ou droguer des filles en vue d'abuser d'elles.

JUST IN: A woman has come forward with new allegations about Supreme Court nominee Brett Kavanaugh, accusing him of inappropriate behavior while he was in high school https://t.co/relgTNx4iB pic.twitter.com/mY8pLhBdKx — CNN (@CNN) September 26, 2018

«Comportement totalement inapproprié»

Dans une déclaration sur l'honneur rendue publique par son avocat, Julie Swetnick affirme également avoir été elle-même victime d'un viol collectif lors d'une fête où Brett Kavanaugh était «présent» vers 1982.

BREAKING: Attorney Michael Avenatti has revealed his client as Julie Swetnick. An initial tweet stated she was accusing Brett Kavanaugh of sexual assault, she is actually accusing him of being present when she was "gang raped." https://t.co/Y0PEpRdUxa pic.twitter.com/Z47kIS5h1j — CBS News (@CBSNews) September 26, 2018

Cette fonctionnaire devient ainsi la troisième femme à porter des accusations à caractère sexuel contre le magistrat conservateur, qui a affirmé à plusieurs reprises avoir toujours traité les femmes avec respect.

Julie Swetnick explique dans sa déclaration avoir participé à une dizaine de fêtes à Washington entre 1981 et 1983 où se trouvaient aussi Brett Kavanaugh et un de ses camarades, Mark Judge, déjà cité par la première accusatrice.

«A plusieurs reprises lors de ces fêtes, j'ai vu Mark Judge et Brett Kavanaugh boire de manière excessive et avoir un comportement totalement inapproprié, notamment en devenant très agressifs avec les filles et en n'acceptant pas qu'elles puissent dire 'non'», écrit-elle, en les accusant aussi d'avoir «caressé et peloté des filles sans leur consentement».

«Victime d'un de ces viols collectifs»

«Brett Kavanaugh et d'autres tentaient de soûler et de désorienter les filles à un point qu'elles pouvaient être violées en réunion dans une pièce ou une chambre à l'écart, par une série de nombreux garçons. J'ai un souvenir vivace de garçons alignés à l'extérieur de ces chambres lors de ces soirées, attendant de prendre leur tour avec la fille à l'intérieur», assure-t-elle encore.

«En 1982, j'ai été victime d'un de ces viols collectifs», confie-t-elle, en expliquant avoir été incapable de se défendre probablement sous l'effet d'une drogue. «Mark Judge et Brett Kavanaugh étaient présents», affirme-t-elle sans donner plus de détails.

«Accusations fausses et non prouvées»

Brett Kavanaugh a dénoncé des calomnies «de dernière minute» dans des remarques préparées, publiées mercredi.

«Ces derniers jours, d'autres accusations fausses et non prouvées ont été propagées», écrit le juge conservateur dans des remarques prévues pour son audition jeudi au Sénat, visant à répondre à une première accusatrice.

Tout a été fait «pour trouver quelque chose, quoi que ce soit, aussi improbable et odieux que ce soit, qui puisse bloquer ma nomination. Ce sont des accusations calomnieuses de dernière minute, purement et simplement», poursuit-il, sans qu'il soit clair qu'il réponde avec ces mots à une troisième accusatrice connue mercredi.

L'opposition démocrate au Sénat américain a demandé la «suspension immédiate» du vote de confirmation de Brett Kavanaugh comme juge à la Cour suprême, évoquant des «allégations multiples et corroborées» qui doivent selon elle faire l'objet d'une enquête.

Soutien de Trump

Donald Trump a estimé mercredi que les nouvelles accusations d'abus sexuels portées contre son candidat à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, étaient «fausses», et a attaqué, dans un message sur Twitter, l'avocat qui les a rendues publiques.

Michael Avenatti, qui défend déjà l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels engagée dans une bataille judiciaire avec Donald Trump, «est un avocat de bas étage qui n'est que bon à porter de fausses accusations, comme il l'a fait contre moi et comme il le fait aujourd'hui contre le juge Brett Kavanaugh», écrit le locataire de la Maison Blanche. «Il cherche juste à attirer l'attention, poursuit le dirigeant américain: »C'est un minable".

Avenatti is a third rate lawyer who is good at making false accusations, like he did on me and like he is now doing on Judge Brett Kavanaugh. He is just looking for attention and doesn’t want people to look at his past record and relationships - a total low-life! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2018

Témoignage examiné

La déclaration de Julie Swetnick a été transmise à la commission judiciaire du Sénat, chargée d'évaluer les candidats à la Cour suprême, par Michael Avenatti.

Les avocats de la commission ont commencé à l'examiner, selon un porte-parole. Ce nouveau témoignage intervient à la veille d'une audition publique au Sénat d'une universitaire de 51 ans, Christine Blasey Ford, qui affirme avoir été agressée sexuellement par le jeune Kavanaugh lors de leurs années de lycée.

Egalement accusé d'avoir exhibé son sexe au nez d'une camarade d'université lors d'une soirée arrosée à Yale, le magistrat, qui doit également témoigner sous serment jeudi, assure être victime d'une «campagne de calomnies».

(afp/nxp)