Le gros bouton rouge

A Nouvel An, Kim Jong-un s'est adressé à la Corée du Nord et a expliqué qu’il avait un nouveau bouton nucléaire à dispo sur son bureau, pour jouer avec les nerfs des Etats-Unis.

Ping-Pong prévisible, Trump a répondu immédiatement via Twitter: «J'ai aussi un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et puissant que le sien!» L’attrait pour le bouton qui peut tout dégommer n’est pas nouveau. Retour sur quelques dates et anecdotes autour du «big red button». (nxp)