Le duel à mort va-t-il être rétabli en Russie?

Pour beaucoup, le duel pour laver son honneur appartient au passé et fleure bon le roman historique ou le film de cap et d'épée. Il faut dire que cette pratique est passée aux oubliettes depuis que le dernier pays au monde à l'autoriser, l’Uruguay, l'a interdite à son tour dans les années 80. Mais elle pourrait revenir au goût du jour en Russie, relate le site Moscow Times

Tout est parti d'une vidéo de 7 minutes, dans laquelle le chef de la Garde nationale russe Viktor Zolotov, insulte copieusement l'opposant au Kremlin Alexeï Navalny, tout en le provoquant en duel.

«Je vous provoque en duel: sur un ring, sur un tatami, où ça vous arrange. Et je promets de vous réduire en bouillie en quelques minutes», a-t-il dit, rapporte la RTBF. Fin août, Navalny avait publié lui aussi une vidéo, vue 2 millions de fois, où il accusait Zolotov de s'être enrichi en surfacturant l'achat de produits alimentaires.

Un jour après cet incident, des députés de la Douma proposaient une nouvelle loi pour expliquer quand et comment les Russes peuvent se provoquer en duel à mort. Les députés appartenaient au Parti libéral-démocrate de Russie (LDPR), un parti ultra-nationaliste qui forme le 3e groupe parlementaire du Parlement russe.

Following a challenge by Putin’s former bodyguard to beat Navalny "into a juicy steak," a draft bill has been submitted to regulate duels https://t.co/oXrQeAxmUz pic.twitter.com/oHdHfK4eJG