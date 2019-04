Le drame de Notre-Dame dans la presse

Une grande partie de la presse a fait la une sur l'incendie qui a détruit une partie de la cathédrale de Paris. En voici quelques extraits sélectionnés par le site Eurotopics de l'UE dans la presse européenne.

«Quand les certitudes vacillent»

Bert Wagendorp, chroniqueur au Volkskrant (Pays-Bas), fait également part de sa consternation :

«Etrange sentiment que de constater à quel point le spectacle d'une église qui part en flammes peut être émouvant. Probablement comparable à ce que l'on ressent quand quelqu'un qui a été là toute notre vie vient à mourir. Les certitudes vacillent. ... J'avais tellement l'habitude de passer devant Notre-Dame quand j'étais à Paris, et j'y étais assez souvent. Je n'y entrais jamais, les files d'attente étaient bien trop longues. Cela avait pour moi quelque chose de rassurant : elle est encore là. Je suis encore là, donc pour l'instant, tout va bien. 'C'est comme si une partie de nous mêmes partait en fumée', m'a écrit un ami hier. C'est exactement ce qui s'est produit.»

«Coup de grâce ou renaissance ?»

Les catastrophes se doublent parfois de miracles, écrit dans Corriere delle Sera (Italie) le chroniqueur Aldo Cazzullo :

«Les dégâts de la fournaise peuvent aussi être l'occasion pour la France de retrouver sa cohésion, mise à l'épreuve par la crise économique, par les incertitudes du président, par une opposition stérile et parfois violente. Depuis des décennies, le pays qui a contribué à donner au monde des droits de l'homme et à l'Europe le rêve de la démocratie vit un grand malaise, un malaise qui ne s'explique pas uniquement par la baisse du pouvoir d'achat et la suppression d'emplois. La France doute d'elle-même. ... Le feu qui a ravagé Notre-Dame est peut-être le coup de grâce, mais il peut aussi être le signe d'une possible renaissance. En témoignent la douleur mais aussi la fierté qu'on a pu voir pendant la nuit dans les rues de la capitale.»

«Tel le phénix, Notre-Dame se relèvera»

Dagens Nyheter (Suède) ne doute pas une seconde de la reconstruction de Notre-Dame:

«Notre civilisation sait gérer les accidents. Nous sommes capables de bâtir, de rénover, de restaurer et de reconstruire. ... Des talents du monde entier contribueront à la reconstruction. C'est ainsi que fonctionne l'humanité quand elle se montre sous son meilleur jour. Après le deuil, nous nous relevons, regardons vers l'avant et entamons les travaux de reconstruction. Depuis 700 ans, Notre-Dame est un écrin de beauté, un havre de tranquillité qui suscite admiration et dévotion, une source d'inspiration littéraire de par le monde et un sanctuaire de présence divine. On a du mal à croire aux images qui ont fait le tour du monde : les flammes, la fumée grise et la flèche qui s'effondre. Mais le jour viendra où la cathédrale éveillera à nouveau tous ces sentiments.»

«L'identité européenne n'est pas une vue de l'esprit»

Les témoignages de sympathie venant des quatre coins de l'Europe sont révélateurs, écrit dans Público (Portugal) l'historien et ex-eurodéputé Rui Tavares :

«Il se saurait y avoir de démocratie européenne parce qu'il n'existe pas d'identité européenne', ne cessent de répéter certains intellectuels qui se sont rendus au nationalisme ces dernières années. La solidarité entre les pays est de toute façon une chimère, disent-ils, car elle présuppose le partage de l'histoire, de la culture et du destin d'une nation. Je défie quiconque qui a vu les images de Notre-Dame en flammes de dire s'il n'a pas ressentie cette perte comme une perte au plus profond de son identité. ... Tous autant que nous sommes, nous devons à Notre-Dame une bonne partie de notre identité européenne.»

