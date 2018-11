Le «dangereux» forcené d'Angers s'est rendu

Un forcené «dangereux» s'est rendu à la police vendredi soir après plusieurs heures de négociations sur le parking d'un centre commercial d'Angers, a constaté un photographe de l'AFP. Il était vêtu d'un gilet jaune et muni d'une charge explosive.

L'homme de 45 ans s'est rendu vers 22h30 après six heures de négociations avec les policiers du RAID et le préfet de Maine-et-Loire. Connu des services de police pour des infractions liées aux stupéfiants, il demandait que les «gilets jaunes» soient reçus à l'Élysée.

«Il y avait un réel risque, un réel danger. Il avait une charge d'explosifs autour du cou et un dispositif de mise à feu. Ce n'était pas factice», a souligné le préfet Bernard Gonzalez au cours d'une conférence de presse. «Cela aurait pu être très dangereux pour tous les 'gilets jaunes' qui ont passé l'après-midi avec lui», a-t-il pointé. Et d'ajouter que le dispositif explosif était en cours d'expertise par les démineurs nantais.

Angers : "il a sorti une grenade et l'a dégoupillée devant nous" témoigne ce gilet jaune pic.twitter.com/PIQpXeJQSF

En garde à vue

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a évoqué sur Twitter des «éléments explosifs non identifiés» et des «grenades trafiquées». «Merci à nos forces qui nous protègent», a-t-il ajouté.

Angers. Félicitations aux équipes du RAID et au @Prefet49 qui ont neutralisé l'individu menaçant de se faire exploser. Prétendant agir au nom des "gilets jaunes", il disposait d'éléments explosifs non identifiés et de grenades trafiquées. Merci à nos forces qui nous protègent.