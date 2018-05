Le cyclone Mekunu a fait au moins 11 morts

Après avoir traversé une île au Yémen et être passé à Oman, le cyclone s'est déplacé vers le nord-ouest, vers le Roub al-Khali, ce «Quart Vide» qui est l'un des plus grands déserts du monde en Arabie saoudite où des vents violents et de fortes pluies ont été signalés par les autorités.

A Oman, les autorités ont fait état de quatre morts, dont une adolescente de 12 ans, alors que les vents ont soufflé à 170 km/h vendredi, notamment dans la province de Dhofar, et que des pluies torrentielles ont provoqué d'importantes inondations.

Mekunu avait frappé mercredi soir l'île de Socotra, à quelque 350 km des côtes méridionales du Yémen, coûtant la vie à au moins sept personnes - cinq Yéménites et deux Indiens -, selon le ministre yéménite des Ressources halieutiques Fahd Kfaïn.

Les secours avaient retrouvé quatre marins indiens, mais huit autres sont toujours portés disparus.

Ecoles et banques fermées

Environ 1000 familles de l'île ont été évacuées après que leurs maisons ont été endommagées.

Le gouverneur de Socotra, Ramzi Mahrous, a déclaré dimanche à l'AFP que la partie sud-est de l'île était toujours coupée et que les autorités s'efforçaient de s'y rendre pour évaluer les dégâts.

Les autorités d'Oman ont décrété dimanche trois jours de congés pour l'administration, les écoles et le secteur privé, y compris les banques, car de grandes quantités d'eau encombrent encore les routes. (afp/nxp)