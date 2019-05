Le cyclone Fani arrive dans l'est de l'Inde

Le puissant cyclone Fani a touché terre dans l'est de l'Inde vendredi à 8 heures locales (4h30 en Suisse), ont annoncé les services indiens de météorologie. «Nous avons enregistré des vents atteignant 175 à 180 km/h il y a environ une heure et demie», a indiqué à l'AFP H.R Biswas, le responsable des services météorologiques de l'Etat d'Odisha.

Les autorités indiennes ont ordonné l'évacuation de plus d'un million de personnes de régions de l'est de l'Inde qui pourraient être sur la trajectoire de la tempête, a priori la plus forte dans la région en plus de 20 ans. Selon les prévisions, le cyclone devrait être accompagné de vents soufflant à 180-190 km/h, avec des rafales de 200 km/h, ce qui en ferait l'équivalent d'un ouragan de catégorie 3 à 4.

