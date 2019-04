Le crime organisé, 1re menace pour la sécurité

La violence accrue du crime organisé représente la plus grande menace pour la sécurité de l'Europe. Elle dépasse de loin le terrorisme et la migration, a annoncé mardi Europol, l'agence européenne de coopération entre les polices criminelles.

Les groupes de mafia venus d'Italie, d'Albanie et d'Europe de l'Est ainsi que les gangs de motards sont les principaux acteurs de cette violence, ont déclaré des responsables lors d'une conférence organisée par l'agence italienne anti-mafia et Europol, qui siège à La Haye.

Les groupes asiatiques, africains et sud-américains se sont aussi lancés dans le crime organisé en Europe, avec 110 milliards d'euros brassés dans ce domaine chaque année. De plus en plus de ces groupes travaillent en collaboration, ont noté les agences européennes.

«Dans l'ombre»

«Le crime organisé représente actuellement le risque le plus élevé pour la sécurité intérieure de l'Union européenne», a indiqué Jari Liukku, chef du Centre européen pour le crime organisé au sein d'Europol.

Selon les interlocuteurs de la conférence, le crime organisé a été «dans l'ombre» ces dernières années en raison d'une vague d'attaques terroristes et d'une importante crise migratoire en Europe. Ils estiment toutefois qu'une coopération transfrontalière doit désormais s'attaquer à ce problème en pleine croissance. «Afin de prévenir le crime organisé, nous devons agir sur le plan international, car c'est ce que les groupes de crime organisé font déjà», a assuré M. Liukku.

Pour Giuseppe Governale, chef de la Direction italienne des enquêtes antimafia, la mafia sicilienne Cosa Nostra, la calabraise 'Ndrangheta et la napolitaine Camorra restent les plus importantes, même si le problème ne concerne pas que l'Italie. «C'est un problème européen», a-t-il affirmé.

Blanchiment d'argent

M. Governale a également insisté sur le danger du blanchiment d'argent pratiqué par ces groupes : «Le blanchiment d'argent de masse a un impact considérable sur la société, des secteurs entiers sont déstabilisés et cela peut mettre en péril l'économie et la sécurité nationale.»

En décembre, les autorités européennes avaient annoncé l'arrestation d'environ 90 suspects de la mafia calabraise 'Ndrangheta dans six pays d'Europe et d'Amérique latine. (ats/nxp)