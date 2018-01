Le coût des catastrophes naturelles a bondi en 2017

Assurances Selon le réassureur suisse Swiss Re, les pertes liées aux désastres naturels ou causés par l'homme vont atteindre 306 milliards de dollars en 2017, contre 188 en 2016. Plus...

Catastrophes naturelles Chaque année, 13,9 millions de personnes doivent se déplacer à cause des inondations et des cyclones, selon l'ONU. Plus...