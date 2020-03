Le coronavirus est une «pandémie mondiale»

Le gouvernement allemand a estimé mercredi que le monde était désormais confronté à une «pandémie» de coronavirus et affirmé qu'il prenait la situation «très au sérieux», alors que le nombre de malades ne cesse de croître. «L'épidémie de coronavirus en Chine s'est transformée en pandémie mondiale», a déclaré le ministre de la Santé Jens Spahn devant la chambre des députés à Berlin.

Face à la crise sanitaire, le ministre a affirmé sa volonté de «ralentir et limiter la propagation du coronavirus en Allemagne et dans les régions touchées». Il a défendu l'annulation de certains évènements rassemblant des milliers de personnes, comme le salon international du tourisme, qui devait avoir lieu du 4 au 8 mars à Berlin. «Dans le doute, la sécurité de nos citoyens est plus importante que les intérêts économiques», a-t-il affirmé.

Avec la hausse des hospitalisations liées au coronavirus, le ministre a par ailleurs évoqué la possibilité de «repousser» certaines opérations non urgentes pour accueillir en priorité les malades. «Les prochains jours et semaines seront un défi», a-t-il ajouté.

Der #Corona-Krisenstab von #BMI/@BMG_Bund hat weitere Beschlüsse gefasst zur



??Beschaffung/zum Exportverbot med. Schutzkleidung

??Quarantäne von Deutschen im Ausland

??weiter intensivierten Bund-Länder-Zusammenarbeit

??und zu Reisehinweisen



Mehr dazu: https://t.co/O0IrvRAqqH pic.twitter.com/PHRUEgXdyg — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) March 4, 2020

Exportations interdites

L'Allemagne a interdit mercredi l'exportation de matériel médical de protection, notamment de masques. Dans le pays, 240 cas du Covid-19 ont été confirmés dans 15 des 16 Länder, selon un bilan du Robert Koch Institut, l'autorité fédérale pour le contrôle des maladies.

Plus de la moitié des cas sont localisés en Rhénanie du Nord-Westphalie, où le ministre de la Santé a annoncé mercredi l'achat d'un million de masques de protection pour le personnel médical.

„Seit heute 11Uhr gilt eine Ausfuhrbeschränkung für medizinische Schutzkleidung.“ @JensSpahn bei der Regierungserklärung zur Bekämpfung des Coronavirus im Deutschen Bundestag. pic.twitter.com/rpnGKVt2H1 — BMG (@BMG_Bund) March 4, 2020

Atemmasken und med. Schutzausrüstung dürfen nicht mehr exportiert werden. Aufgrund der Dringlichkeit erfolgt die Beschaffung für Arztpraxen, Krankenhäuser etc. zentral durch das Bundesgesundheitsministerium (BMG). Dies beschloss der Krisenstab von Bundesinnenministerium und BMG. pic.twitter.com/2WMECnQb9e — Thomas Gebhart MdB (@thomasgebhart) March 4, 2020

(afp/nxp)