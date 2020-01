Le coronavirus devient une urgence mondiale

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi que l'épidémie du nouveau coronavirus apparu en Chine, et qui s'est étendue à plusieurs régions du monde, constitue une urgence internationale, appelant toutefois à ne pas limiter les voyages. «Je déclare l'épidémie une urgence de santé publique de portée internationale», a lancé le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

«Notre plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus faibles (...). Il ne s'agit pas d'un vote de défiance à l'égard de la Chine», a-t-il assuré.

