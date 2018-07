Le copilote vapote et fait plonger son Boeing

Le copilote d'un avion chinois accro à sa cigarette électronique a provoqué une descente d'urgence de son Boeing 737 en coupant par erreur l'air conditionné dans l'espoir de dissimuler son vapotage, ont rapporté vendredi les médias.

L'avion de la compagnie nationale Air China, qui reliait mardi Hong Kong à Dalian (nord-est), a dû descendre rapidement de plusieurs milliers de mètres alors que tombaient les masques à oxygène, a annoncé l'Administration chinoise de l'aviation civile (CAAC) lors d'une conférence de presse.

Air China flight from Hong Kong to Dalian drops 25,000 feet in 10 minutes after loss of cabin pressurehttps://t.co/7jou6iNzy1 pic.twitter.com/6e6dJOYSGA