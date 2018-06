Le conservateur Jansa en tête des législatives

L'ancien premier ministre conservateur Janez Jansa est arrivé en tête des législatives de dimanche en Slovénie. Mais il n'apparaît pas assuré de pouvoir rassembler une majorité de gouvernement. «Nous avons fait un premier pas pour un Slovénie forte et responsable en Europe», s'est félicité sur Twitter M. Jansa, 59 ans.

Thank you Manfred for your help and good wishes. We made the first step towards a strong and responsible Slovenia in Europe. @ManfredWeber https://t.co/iNcWuwj3iF

Omniprésent sur la scène politique slovène depuis l'indépendance en 1991 de cette ex-république yougoslave, cet ancien dissident voit son Parti démocrate slovène (SDS) crédité de 25% des voix après le dépouillement de plus de 99% des bulletins de vote.

Il obtiendrait ainsi 25 sièges sur les 90 du parlement. M. Jansa a agité durant sa campagne le spectre d'une «invasion» migratoire, empruntant des accents xénophobes au Premier ministre national-conservateur hongrois Viktor Orban. Ce dernier lui a d'ailleurs apporté durant la campagne un soutien appuyé, qualifiant le dirigeant conservateur de «garant de la survie du peuple slovène».

Election results gave a landslide victory to @strankaSDS with 13 % lead in front the runner up @StrankaLMS. We are ready to start programme based coalition talks sooner rather than later. Slovenia can’t afford to lose too much time. #Volitve2018 pic.twitter.com/Tgr3Qc3CNV