Le conservateur Jansa devient Premier ministre

Le conservateur anti-migrants Janez Jansa, chef du Parti démocrate slovène (SDS), a été désigné Premier ministre mercredi en Slovénie par le président Borut Pahor.

«J'espère que notre collaboration sera constructive, pour le bénéfice de notre pays et notre peuple», a déclaré Borut Pahor lors d'une conférence de presse commune avec Janez Jansa, qui a déjà gouverné la Slovénie entre 2004 et 2008 puis entre 2012 et 2013 et est un proche du Premier ministre hongrois Viktor Orban.