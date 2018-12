Le collectif «gilets jaunes» n'ira pas à Matignon

Les représentants du collectif «gilets jaunes libres», qui ont appelé dimanche à une «sortie de crise», n'iront pas discuter à Matignon mardi, notamment pour «raisons de sécurité», ont annoncé lundi deux de ses membres à l'AFP.

L'exécutif avait annoncé ce week-end un cycle de consultations lundi et mardi à Matignon avec les représentants des partis politiques et des «gilets jaunes» pour tenter de dénouer la crise née de la contestation par ces derniers de la hausse des taxes sur le carburant.

«Aucun membre des gilets jaunes libres ne se rendra à Matignon demain», a déclaré à l'AFP Benjamin Cauchy, membre occitan de la dizaine de gilets jaunes de ce collectif vu comme modéré qui avait publié une tribune dans le Journal du dimanche (JDD).

Une autre de ces signataires, la Bretonne Jacline Mouraud, a également indiqué à l'AFP qu'elle ne se rendrait pas à Matignon car elle a reçu «trop de menaces» après la parution de cette tribune.

«Tous les signataires de la tribune du JDD ont reçu des menaces et intimidations qui ne garantissent pas leur sécurité. Certains gilets jaunes ont fait savoir qu'ils les empêcheraient d'y aller», a confirmé M. Cauchy. Le collectif n'ira pas à Matignon pour une autre raison, liée à la position de l'exécutif, a-t-il ajouté.

«Depuis hier de nombreux députés LREM font le tour des médias pour dire que le gouvernement ne changera pas de cap. Et nous n'avons pas envie d'être des marionnettes d'une communication politique», a-t-il expliqué.

entre 3 et 4 millions d'euros de dégâts

La maire de Paris Anne Hidalgo estime «entre 3 et 4 millions d'euros» les dégâts causés par les violences en marge de la manifestation des gilets jaunes à Paris samedi, pour les seuls «mobiliers urbains», a-t-elle dit lundi sur France 3.

Cette estimation, encore partielle, ne concerne pas les commerces, ni l'Arc de triomphe, qui a été fortement tagué et en partie saccagé par des manifestants samedi. Depuis samedi soir, les personnels municipaux ont déblayé «900 m3 de gravats» et sont intervenus sur «plus de 200 épaves» de voitures brûlées, a précisé Mme Hidalgo.

Les chiffres donnés par la préfecture de police font état de 249 «départs de feu» pour la journée de samedi, soit 112 véhicules, 130 mobiles urbains et 6 bâtiments. La maire de Paris a également annoncé une réunion jeudi entre la mairie, l'État, et les associations de commerçants et les assurances pour «aider les commerçants qui ont perdu énormément».

Les dégradations subies par l'Arc de Triomphe samedi pendant la flambée de violences se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros, a affirmé dimanche Philippe Bélaval, le président du Centre des monuments Nationaux, à plusieurs médias. Samedi, des violences d'«une gravité sans précédent», selon le préfet de police Michel Delpuech, se sont déroulées dans la capitale, entraînant l'interpellation de 412 personnes.

Lycées bloqués

Plus d'une centaine de lycées étaient par ailleurs bloqués, partiellement ou totalement, par un mouvement de protestation contre les réformes dans l'Éducation et en soutien parfois aux »gilets jaunes«, selon le ministère de l'Éducation.

La région de Toulouse (sud-ouest) - où une quarantaine d'établissements étaient perturbés - était la plus touchée, suivie de la région parisienne, avec une vingtaine de lycées concernés. Une voiture a été incendiée et un magasin de téléphonie pillé près d'un lycée d'Aubervilliers, au nord de la capitale.

A Dijon (centre-est), un cortège d'environ 500 élèves a défilé dans les rues de la ville et s'est heurté aux forces de l'ordre, avec jets de pierres et tirs de grenades lacrymogènes. A Nice, environ 2'500 lycéens ont manifesté en soutien aux »gilets jaunes« aux cris de »Macron démission!«, paralysant une partie de la circulation dans la ville, a constaté une journaliste de l'AFP.

La Concorde occupée

Au moins une centaine d'ambulanciers ont bloqué lundi matin certains accès de la place de la Concorde, au coeur de Paris. Ils réclament la suspension d'une réforme du financement des transports sanitaires qui menace selon eux les petites et moyennes entreprises du secteur. (ats/nxp)