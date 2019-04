Le chef de la droite lance sa campagne à Athènes

Le chef de file de la droite pour les européennes, Manfred Weber, a officiellement lancé mardi soir sa campagne à Athènes, «là où la démocratie a commencé». Il a souligné l'importance de ce principe pour «l'unité» de l'Europe.

«J'entame ma campagne à Athènes, car c'est ici que la démocratie a commencé, il ne peut pas y avoir de démocratie sans la Grèce et l'Europe ne peut pas exister sans la Grèce», a affirmé le Bavarois, qui porte les couleurs du Parti populaire européen (PPE). Faisant allusion aux difficiles relations entre la Grèce et l'Allemagne pendant la dernière décennie de la crise, il a souligné l'importance de «l'unité» pour une «Europe forte», pour «ouvrir un nouveau chapitre».

''I begin my campaign in Athens, because #democracy has started here. There cannot be democracy without Greece and there cannot be #Europe without #Greece. I start this campaign in the venue where Greece signed to join the EU'' @ManfredWeber in #Athens. #ThePowerOfWE pic.twitter.com/MJKU6rN29r