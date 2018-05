Le chef de la diplomatie russe en Corée du Nord

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov se rendra à Pyongyang jeudi pour parler du programme nucléaire nord-coréen et de la coopération entre les deux pays, a annoncé mercredi le ministère russe des Affaires étrangères.

«La visite officielle du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en République populaire démocratique de Corée aura lieu le 31 mai», a déclaré le ministère dans un communiqué.

«Des pourparlers sont prévus entre les chefs de diplomatie, pendant lesquels il est prévu de discuter des questions bilatérales et d'échanger sur la situation dans la péninsule coréenne et les questions internationales et régionales», est-il précisé. Moscou avait annoncé la semaine dernière qu'une telle visite était prévue, mais sans donner de date.

La visite de Sergueï Lavrov intervient alors que le sommet du 12 juin entre Donald Trump et Kim Jong Un semble de nouveau remis sur les rails. Sergueï Lavrov avait reçu en avril à Moscou lors d'une rare visite le chef de la diplomatie nord-coréenne Ri Yong Ho, à l'issue de laquelle la Russie avait appelé la communauté internationale à accorder des «garanties en béton armé» à Pyongyang en échange d'une dénucléarisation.

M. Lavrov avait à cette occasion indiqué avoir accepté une invitation de son homologue à Pyongyang.

La dernière visite de responsables russes en Corée du Nord remonte à mars, lorsque le ministre russe chargé du développement de l'Extrême Orient, Alexandre Galouchka, s'était rendu à Pyongyang pour évoquer les liens économiques bilatéraux. (afp/nxp)