Le chef d'Interpol a rendu sa démission

Interpol a annoncé dimanche soir la démission de son président chinois Meng Hongwei, porté disparu depuis plus de dix jours. Pékin avait peu auparavant annoncé qu'il faisait l'objet d'une enquête dans son pays, soupçonné d'avoir «violé la loi».

L'épouse du vice-ministre chinois à la Sécurité publique - à la tête d'Interpol depuis novembre 2016 -, Grace Meng, avait signalé sa disparition «inquiétante» à la police française jeudi. Elle a déclaré dimanche à des journalistes à Lyon, siège mondial d'Interpol, que son mari, âgé de 64 ans, était «en danger».

«Le secrétariat général d'Interpol à Lyon, en France, a reçu la démission de M. Meng Hongwei en tant que président d'Interpol, avec effet immédiat», a fait savoir l'organisation de coopération policière aux 192 pays membres dans un communiqué posté sur Twitter.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39