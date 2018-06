Le capitaine du bateau surchargé interpellé

Le capitaine d'un bateau surchargé qui a coulé lundi dans un lac volcanique en Indonésie, avec près de 200 passagers portés disparus, a été interpellé par la police pour être interrogé, ont indiqué jeudi les autorités locales.

Le bateau en bois avait commencé à chavirer dans hautes vagues et des vents violents au milieu du lac Toba, une destination touristique populaire sur l'île de Sumatra. Le capitaine, Tua Sagala, figure parmi les 18 survivants, tandis que les recherches se poursuivaient jeudi.

La mort de quatre passagers a été confirmée et 193 sont portés disparus, selon le bilan publié jeudi par les autorités indonésiennes. Il s'agit de l'une des pires catastrophes maritimes de l'archipel d'Asie du Sud-Est.

Le trajet de ce bateau traditionnel aurait été effectué illégalement, sans billets ni liste de passagers, ce qui complique la tâche des autorités dont les estimations sont basées sur des déclarations de proches de passagers. Si ces estimations étaient confirmées, le bateau -- qui transportait également des dizaines de motocyclettes -- pourrait avoir transporté quatre ou cinq fois plus de passagers que la capacité maximale autorisée.

Capitaine traumatisé

«Le capitaine du bateau est maintenant aux mains de la police, mais nous ne l'avons pas encore interrogé car il est traumatisé», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police nationale, Yusri Yunus.

Les recherches devraient durer au moins une semaine compte tenu de l'étendue du lac, qui remplit le cratère d'un gigantesque volcan. Le lac Toba, l'un des plus profonds au monde, s'étend sur 1.145 kilomètres carrés.

Au moment du drame, l'Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde, célébrait la fin du mois du jeûne du ramadan. Des millions d'Indonésiens partent en vacances à cette occasion et nombre d'entre eux se rendent au lac Toba. Les accidents maritimes sont fréquents dans l'archipel de 17000 îles et îlots, où les normes de sécurité en bateau, l'un des moyens de locomotion les plus utilisés, sont peu respectées.

