Le candidat de Trump à la Justice passé au crible

Le candidat de Donald Trump au poste de ministre de la Justice, William Barr, a juré mardi de protéger la tentaculaire enquête russe de toute interférence politique. Mais lors de son audience de confirmation au Sénat, il s'est heurté à la méfiance des démocrates.

Le juriste républicain de 68 ans a besoin du feu vert du Sénat pour faire son retour au gouvernement, plus de 25 ans après avoir été l'«Attorney General» du président George H.W. Bush. Sans se départir de son calme face au feu nourri des questions des parlementaires, il a martelé qu'il était un homme «indépendant» et a promis de résister à toutes les pressions, y compris présidentielles.

William Barr: "It is vitally important that the special counsel be allowed to complete his investigation. I have known Bob Mueller for 30 years. We worked closely together throughout my previous tenure at the Dept. of Justice. We've been friends since." https://t.co/DgqBWk0mhV pic.twitter.com/qNqWekhJ1a