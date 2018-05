Le camp anti-Maduro hésite entre voter et manifester

«Pour soutenir l’opposition, faut-il voter ou s’abstenir?» s’interroge Yaneth Casares, perplexe, tout en patientant dans une file d’attente pour acheter de la nourriture dans un supermarché de Caracas. Ce dimanche à l’élection présidentielle, une partie de l’opposition appelle les Vénézuéliens à s’abstenir tandis que l’autre soutient Henri Falcón dans un scrutin que désapprouve la communauté internationale.

«Aucun candidat ne m’inspire confiance, mais je pense que je préfère tout de même voter, et ce sera pour Falcón. Pourvu qu’il y ait un miracle et que les gens arrêtent de soutenir ce gouvernement scélérat qui me fatigue!» lance cette quadragénaire sans emploi vivant avec quatre enfants, qu’elle peine de plus en plus à nourrir. La confusion règne dans la dernière ligne droite de cette campagne présidentielle marquée par très peu de meetings et beaucoup d’accrocs. Le 20 mai, Nicolás Maduro, le successeur d’Hugo Chávez, en appelle au suffrage de ses concitoyens après cinq années de crise politique et de dégringolade économique. Cette élection anticipée reste pourtant fermée à la principale coalition d’opposition, le MUD, et à plusieurs autres partis.

La situation divise l’électorat. Les instituts de sondage prédisent une participation à peine supérieure à 50%, juste suffisant pour permettre à Nicolás Maduro de se maintenir au pouvoir. Et si la volonté de participer au vote est plus grande dans les quartiers populaires, la situation est tout autre dans les zones où vit la classe moyenne. Dans ces bastions de l’opposition au chavisme, l’abstention a de plus en plus le vent en poupe.

Crainte de fraudes

Griselda Reyes est chargée de trouver des volontaires dans les municipalités les plus opposées à Nicolás Maduro à Caracas. Elle forme une équipe pour surveiller le déroulement du vote. «Je sais que le risque de fraudes est d’autant plus grand que l’abstention est importante. Je ne milite pas dans un parti, mais j’aime la proposition incarnée par Henri Falcón. Voter, c’est le seul outil dont nous disposons pour sortir de ce gouvernement.»

Griselda reconnaît que les conditions ne sont pas favorables mais affirme que Falcón a des témoins dans plus de 96% des centres de vote pour contrôler qu’il n’y ait pas de propagande chaviste perturbant le scrutin, que l’on n’y propose pas d’assistance au vote et que les responsables du centre électoral ne soient pas remplacés par des fidèles de Maduro. «La classe moyenne supérieure a beaucoup hésité à apporter son soutien à Falcón, parce qu’il est un ancien chaviste… Mais aujourd’hui, ils se rendent compte que le camp abstentionniste n’a pas de plan pour l’après-20 mai. Beaucoup voteront contre Maduro plutôt que pour Falcón.»

«Farce électorale»

Carlo Julio Rojas est un activiste du Front élargi pour la démocratie, composé de membres de la société civile, des syndicats, des universités et de l’Église. Comme le MUD, cette coalition a appelé à ne pas participer à la «farce électorale». Cette semaine, elle a de nouveau appelé à la suspension des élections. Rojas ne critique pas ceux qui vont voter et reconnaît qu’aucun courant de l’opposition – abstentionnistes ou pas – n’a de feuille de route claire pour la suite.

«Le lendemain de l’élection, nous allons tous nous retrouver dans les files d’attente pour acheter de la nourriture et dans les manifestations pour l’eau, pour l’électricité, contre la faim. La situation critique que nous vivons va déclencher une explosion sociale nécessitant que les dirigeants de l’opposition descendent dans la rue avec les gens et qu’ils offrent un leadership politique. Je sais bien que la peur est omniprésente, moi qui ai été placé en détention par deux fois pour avoir protesté. Mais nous devons protester contre les problèmes de la population. Et la colère doit surmonter la peur», dit Rojas.

Ce sont les protestations dans les rues du Venezuela qui mèneront à la chute de Maduro, assure Rojas. En avril, près de 1000 manifestations ont été enregistrées dans tout le pays. Ce mois-ci, elles n’ont pas cessé et, en plus, le secteur universitaire a lancé un mouvement de paralysies nationales échelonnées pour protester contre la précarité des salaires. Quant à Rojas, l’activiste abstentionniste, il glisse qu’il observera tout de même le déroulement du scrutin dimanche, pour documenter les fraudes.

