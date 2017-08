Le calendrier des inondations se modifie

Les changements climatiques perturbent la dynamique des inondations en Europe. Une équipe internationale avec participation suisse montre dans la revue Science qu'elles se produisent en moyenne deux semaines plus tôt au printemps sur le littoral ouest du Vieux Continent.

Les scientifiques, parmi lesquels des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) ont analysé les données de 4200 stations hydrométriques dans 38 pays européens entre 1960 et 2010.

Selon ces travaux publiés jeudi, les changements les plus significatifs ont été enregistrés sur la côte de l'Atlantique Nord, du Portugal au sud de l'Angleterre. La moitié des stations de mesure y constate des crues avancées de quinze jours au moins en un demi-siècle.

En Scandinavie et dans les pays baltes, les hautes eaux se produisent même un mois plus tôt qu'il y a cinquante ans du fait que la fonte des neiges y est plus précoce.

Risque multiplié par 20

«Nous n'avons pas examiné l'amplitude des inondations pendant ces cinquante ans mais la période durant laquelle elles se produisent généralement dans l'année (...) et dans quelle mesure cela a changé entre 1960 et 2010», a précisé le professeur Günter Blöschl, directeur de l'Institut d'ingénierie hydraulique et de gestion des ressources en eau de l'Université de Technologie de Vienne.

Le risque de crues dévastatrices pourrait être multiplié par vingt d'ici la fin du 21e siècle, rendant indispensable «une amélioration des données et des estimations du changement saisonnier des inondations», préviennent Louise Slater et Robert Wilby, respectivement géographe et professeur d'hydroclimatique à l'Université de Loughborough au Royaume-Uni.

Retard dans le nord

A l'inverse, les chercheurs notent un retard de deux semaines des tempêtes hivernales en Angleterre et dans le nord de l'Allemagne. Dans certains secteurs de la Méditerranée également, le réchauffement a pour conséquence davantage d'intempéries plus tardives sur la fin de l'hiver.

Sur l'arc alpin, aucune modification notable n'a été relevée. Pas moins d'une centaine d'institutions de recherche ont participé à ces travaux. (ats/nxp)