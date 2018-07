Le bureau de Benalla à l'Elysée perquisitionné

France «Qu'ils viennent me chercher»: les explications mardi soir de Macron sur les sanctions prises dans cette affaire ont fâché l'opposition qui dénonce une provocation du président. Plus...

Affaire Benalla Devant des députés de la majorité, le président français a dit avoir ressenti les actes de son collaborateur comme «une trahison». Plus...

Affaire Benalla L'affaire Benalla est «une dérive individuelle» et non «une affaire d'État», a affirmé mardi à l'Assemblée nationale le Premier ministre Édouard Philippe. Plus...