Le blocus est levé après un compromis sur Gibraltar

L'horizon s'est dégagé in extremis samedi pour qu'un accord historique sur le Brexit soit approuvé lors d'un sommet dimanche à Bruxelles, après que l'Espagne a obtenu les «garanties» qu'elle exigeait de Londres sur l'avenir du territoire de Gibraltar.

Quelques heures après l'annonce de ce compromis, la Première ministre britannique Theresa May a été reçue à Bruxelles par le président de la Commission Jean-Claude Juncker. Elle a ensuite rencontré celui du Conseil européen, Donald Tusk.

I will recommend that we approve on Sunday the outcome of the #Brexit negotiations. No one has reasons to be happy. But at least at this critical time, the EU27 has passed the test of unity and solidarity. https://t.co/N3EexasL2n